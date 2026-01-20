ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
20.01.2026 09:28:58
Verluste in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart zurück
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 2 132,74 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 136,11 Zählern und damit 0,544 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 147,79 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 133,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 128,49 Zählern.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 2 131,01 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 2 039,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der SLI noch bei 1 996,39 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,848 Prozent nach unten. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 128,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,65 Prozent auf 216,10 CHF), Alcon (+ 1,08 Prozent auf 61,84 CHF), Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Straumann (+ 0,27 Prozent auf 97,54 CHF) und Nestlé (-0,01 Prozent auf 74,68 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-4,57 Prozent auf 72,28 CHF), ams-OSRAM (-2,33 Prozent auf 7,75 CHF), Sandoz (-1,43 Prozent auf 60,84 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 37,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,26 Prozent auf 59,52 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 248 422 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 299,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
