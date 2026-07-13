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Index-Bewegung 13.07.2026 09:28:57

Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück

Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der SLI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 2 281,67 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 282,05 Zählern und damit 0,054 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 283,28 Punkte).

Das Tageshoch des SLI betrug 2 284,29 Punkte, das Tagestief hingegen 2 281,30 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 187,02 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Wert von 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 973,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,08 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,70 CHF), Swisscom (+ 0,73 Prozent auf 623,00 CHF), Alcon (+ 0,70 Prozent auf 54,82 CHF), Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 618,20 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,56 Prozent auf 215,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-1,65 Prozent auf 669,40 CHF), Sika (-1,51 Prozent auf 160,30 CHF), Holcim (-1,32 Prozent auf 73,16 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 81,64 CHF) und Amrize (-1,00 Prozent auf 40,77 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 154 146 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 290,146 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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