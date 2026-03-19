Verluste in Zürich: SLI gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,07 Prozent auf 2 010,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,26 Prozent leichter bei 2 006,54 Punkten in den Handel, nach 2 032,22 Punkten am Vortag.

Bei 2 010,52 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 004,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,01 Prozent nach unten. Der SLI wies vor einem Monat, am 19.02.2026, einen Wert von 2 188,38 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Stand von 2 131,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 109,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 004,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 1,60 Prozent auf 72,28 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,20 Prozent auf 200,60 CHF), Lindt (+ 0,19 Prozent auf 10 700,00 CHF), Swiss Re (+ 0,15 Prozent auf 132,35 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 551,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,04 Prozent auf 42,76 CHF), Schindler (-2,72 Prozent auf 264,20 CHF), Straumann (-2,60 Prozent auf 78,60 CHF), VAT (-2,29 Prozent auf 512,00 CHF) und Richemont (-2,26 Prozent auf 134,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 243 203 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,020 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at