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SLI aktuell 18.08.2026 12:26:47

Verluste in Zürich: SLI in Rot

Verluste in Zürich: SLI in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,43 Prozent tiefer bei 2 294,31 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,246 Prozent auf 2 298,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 304,26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 292,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 302,97 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI bei 2 298,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der SLI bei 2 107,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1 998,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,66 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,34 Prozent auf 242,20 CHF), Alcon (+ 1,05 Prozent auf 59,50 CHF), Swisscom (+ 1,03 Prozent auf 639,50 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 358,40 CHF) und Novartis (+ 0,36 Prozent auf 123,84 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2,58 Prozent auf 627,40 CHF), Sandoz (-2,54 Prozent auf 73,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 81,26 CHF), Holcim (-1,65 Prozent auf 70,14 CHF) und Amrize (-1,48 Prozent auf 36,70 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 661 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 63,76 1,76% Alcon AG
Amrize 38,64 -2,30% Amrize
Galderma 180,10 0,25% Galderma
Holcim AG 74,10 -2,17% Holcim AG
Novartis AG 133,46 1,86% Novartis AG
Partners Group AG 756,60 -0,97% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,59 1,96% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,84 -1,37% Sandoz
Sonova AG 258,60 1,65% Sonova AG
Swiss Re AG 150,65 1,18% Swiss Re AG
Swisscom AG 676,00 0,37% Swisscom AG
UBS 45,83 -0,65% UBS
VAT 656,80 -4,17% VAT

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