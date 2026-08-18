VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI aktuell
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18.08.2026 12:26:47
Verluste in Zürich: SLI in Rot
Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,43 Prozent tiefer bei 2 294,31 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,246 Prozent auf 2 298,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 304,26 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 292,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 302,97 Einheiten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI bei 2 298,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der SLI bei 2 107,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1 998,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,66 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,34 Prozent auf 242,20 CHF), Alcon (+ 1,05 Prozent auf 59,50 CHF), Swisscom (+ 1,03 Prozent auf 639,50 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 358,40 CHF) und Novartis (+ 0,36 Prozent auf 123,84 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2,58 Prozent auf 627,40 CHF), Sandoz (-2,54 Prozent auf 73,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 81,26 CHF), Holcim (-1,65 Prozent auf 70,14 CHF) und Amrize (-1,48 Prozent auf 36,70 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 661 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,66
|-3,10%
|Alcon AG
|63,76
|1,76%
|Amrize
|38,64
|-2,30%
|Galderma
|180,10
|0,25%
|Holcim AG
|74,10
|-2,17%
|Novartis AG
|133,46
|1,86%
|Partners Group AG
|756,60
|-0,97%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|383,59
|1,96%
|Sandoz
|77,84
|-1,37%
|Sonova AG
|258,60
|1,65%
|Swiss Re AG
|150,65
|1,18%
|Swisscom AG
|676,00
|0,37%
|UBS
|45,83
|-0,65%
|VAT
|656,80
|-4,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 297,53
|-0,29%
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