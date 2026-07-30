Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI im Blick
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30.07.2026 17:58:42
Verluste in Zürich: SLI letztendlich im Minus
Am Donnerstag verbuchte der SLI via SIX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,38 Prozent auf 2 302,28 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,286 Prozent leichter bei 2 304,48 Punkten in den Handel, nach 2 311,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 300,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 322,53 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,222 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Stand von 2 274,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 100,41 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Stand von 1 987,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,03 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,00 Prozent auf 603,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 75,42 CHF), Galderma (+ 2,00 Prozent auf 180,65 CHF) und Julius Bär (+ 1,68 Prozent auf 71,28 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (-2,29 Prozent auf 353,40 CHF), Novartis (-2,28 Prozent auf 126,78 CHF), Lindt (-1,88 Prozent auf 9 375,00 CHF) und Sonova (-1,80 Prozent auf 218,40 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 738 398 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 313,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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