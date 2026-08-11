Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SLI-Performance
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11.08.2026 17:58:43
Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
Der SLI verlor im SIX-Handel zum Handelsende 0,25 Prozent auf 2 337,69 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 2 342,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 343,60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 335,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 352,31 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 097,34 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 1 979,42 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,68 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 4,70 Prozent auf 61,06 CHF), Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 635,50 CHF), Amrize (+ 1,43 Prozent auf 38,26 CHF), Straumann (+ 1,36 Prozent auf 104,35 CHF) und Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 739,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-1,84 Prozent auf 3 316,00 CHF), Lindt (-1,47 Prozent auf 9 405,00 CHF), Swiss Life (-1,45 Prozent auf 940,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,38 Prozent auf 214,80 CHF) und Logitech (-1,24 Prozent auf 84,64 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 071 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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