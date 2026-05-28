Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Index im Blick
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28.05.2026 09:28:56
Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab
Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent auf 2 151,35 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,619 Prozent auf 2 151,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 164,87 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 151,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 153,35 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,656 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der SLI noch bei 2 099,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI auf 2 215,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der SLI einen Stand von 1 988,60 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,017 Prozent aufwärts. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 0,87 Prozent auf 41,89 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 84,14 CHF), UBS (+ 0,03 Prozent auf 37,04 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 854,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 668,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-1,86 Prozent auf 117,36 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 325,30 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 52,12 CHF), Sonova (-0,95 Prozent auf 208,00 CHF) und Richemont (-0,94 Prozent auf 164,20 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 166 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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