Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI im Fokus
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22.10.2026 12:26:51
Verluste in Zürich: SLI schwächer
Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,11 Prozent leichter bei 2 325,23 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,025 Prozent auf 2 327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 328,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 320,59 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,23 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 2 253,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SLI 2 280,37 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 2 040,82 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,10 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 6,89 Prozent auf 288,40 CHF), Galderma (+ 6,28 Prozent auf 185,20 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 678,50 CHF), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 84,54 CHF) und Sonova (+ 1,16 Prozent auf 280,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-3,70 Prozent auf 583,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), Julius Bär (-2,18 Prozent auf 68,34 CHF), UBS (-2,18 Prozent auf 38,68 CHF) und Logitech (-1,66 Prozent auf 88,94 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 603 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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