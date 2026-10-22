Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI im Fokus 22.10.2026 12:26:51

Verluste in Zürich: SLI schwächer

Verluste in Zürich: SLI schwächer

Kaum bewegt zeigt sich der SLI heute.

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,11 Prozent leichter bei 2 325,23 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,025 Prozent auf 2 327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 328,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 320,59 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,23 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 2 253,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SLI 2 280,37 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 2 040,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,10 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 6,89 Prozent auf 288,40 CHF), Galderma (+ 6,28 Prozent auf 185,20 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 678,50 CHF), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 84,54 CHF) und Sonova (+ 1,16 Prozent auf 280,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-3,70 Prozent auf 583,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), Julius Bär (-2,18 Prozent auf 68,34 CHF), UBS (-2,18 Prozent auf 38,68 CHF) und Logitech (-1,66 Prozent auf 88,94 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 603 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 73,50 -1,24% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,19 -0,09% Amrize
Galderma 207,30 4,80% Galderma
Julius Bär 73,16 -0,60% Julius Bär
Logitech S.A. 98,04 -2,59% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 322,80 10,02% Schindler AG (PS)
Sonova AG 306,40 0,59% Sonova AG
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
Swisscom AG 740,50 -0,27% Swisscom AG
UBS 40,95 -1,78% UBS
VAT 606,00 -1,97% VAT

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