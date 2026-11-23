SLI
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|Marktbericht
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23.11.2026 09:28:51
Verluste in Zürich: SLI startet im Minus
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 2 339,48 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 2 342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 343,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 339,07 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 310,30 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 033,31 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,76 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 443,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,44 Prozent auf 500,80 CHF), Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 81,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,10 Prozent auf 66,06 CHF), Sonova (+ 0,75 Prozent auf 294,00 CHF) und Lonza (+ 0,64 Prozent auf 655,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-2,84 Prozent auf 63,52 CHF), Amrize (-2,04 Prozent auf 33,21 CHF), Nestlé (-0,71 Prozent auf 84,94 CHF), UBS (-0,57 Prozent auf 36,76 CHF) und Swisscom (-0,49 Prozent auf 711,00 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 356 226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,42
|3,37%
|Amrize
|36,27
|1,77%
|Julius Bär
|69,28
|-1,14%
|Lonza AG (N)
|709,00
|1,23%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,52
|0,36%
|Partners Group AG
|676,60
|2,58%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|431,25
|1,71%
|Sandoz
|88,64
|2,76%
|Sonova AG
|320,60
|2,56%
|Swiss Re AG
|163,75
|2,06%
|Swisscom AG
|772,00
|0,13%
|UBS
|40,18
|2,03%
|VAT
|550,00
|4,09%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 350,74
|0,43%
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