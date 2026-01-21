Nestlé Aktie
Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag leichter
Am Mittwoch geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 2 122,37 Punkte abwärts. In den Handel ging der SLI 0,326 Prozent leichter bei 2 124,59 Punkten, nach 2 131,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 132,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 122,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 2 131,01 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 21.01.2025, mit 2 009,04 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,33 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,18 Prozent auf 550,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-1,63 Prozent auf 65,06 CHF), Temenos (-1,62 Prozent auf 73,05 CHF), Partners Group (-1,50 Prozent auf 1 049,00 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 560,80 CHF) und ams-OSRAM (-1,22 Prozent auf 7,70 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 259 785 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 8,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
