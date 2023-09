Verluste in Zürich: SLI zeigt sich leichter

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Freitag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 1 728,26 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,517 Prozent schwächer bei 1 725,65 Punkten, nach 1 734,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 723,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 730,84 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,74 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 22.08.2023, mit 1 711,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 740,62 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 1 557,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 2,81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. 1 631,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,26 Prozent auf 2 985,00 CHF), Sonova (+ 0,73 Prozent auf 221,50 CHF), Richemont (+ 0,52 Prozent auf 115,80 CHF), Partners Group (+ 0,44 Prozent auf 1 023,50 CHF) und Lonza (+ 0,09 Prozent auf 426,70 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Adecco SA (-2,00 Prozent auf 37,17 CHF), VAT (-1,60 Prozent auf 319,20 CHF), SGS SA (-1,17 Prozent auf 77,92 CHF), Sika (-1,13 Prozent auf 237,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 264,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 665 506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 286,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

