Verluste in Zürich: SLI zeigt sich leichter

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,26 Prozent auf 2 126,77 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0,109 Prozent schwächer bei 2 129,98 Punkten, nach 2 132,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 141,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 124,41 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,01 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, betrug der SLI-Kurs 2 038,33 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SLI mit 2 154,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der SLI einen Wert von 1 964,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent abwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,16 Prozent auf 82,34 CHF), Richemont (+ 2,73 Prozent auf 160,00 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 75,44 CHF), Geberit (+ 1,44 Prozent auf 535,60 CHF) und Straumann (+ 0,66 Prozent auf 88,24 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-3,31 Prozent auf 124,15 CHF), VAT (-2,45 Prozent auf 605,20 CHF), Alcon (-2,16 Prozent auf 50,72 CHF), Galderma (-1,46 Prozent auf 168,45 CHF) und Lonza (-1,15 Prozent auf 487,90 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 1 641 268 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 277,005 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at