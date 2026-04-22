Verluste in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent schwächer bei 2 104,24 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,063 Prozent höher bei 2 121,56 Punkten in den Handel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 125,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 102,38 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 1 963,81 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Stand von 2 147,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 874,08 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,17 Prozent abwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,40 Prozent auf 76,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,00 Prozent auf 192,00 CHF), VAT (+ 0,93 Prozent auf 587,40 CHF), Nestlé (+ 0,24 Prozent auf 75,54 CHF) und UBS (+ 0,15 Prozent auf 33,54 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-2,97 Prozent auf 179,90 CHF), Zurich Insurance (-2,59 Prozent auf 548,80 CHF), Richemont (-2,47 Prozent auf 152,00 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 148,50 CHF) und Alcon (-2,33 Prozent auf 60,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 587 312 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 278,575 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at