Verluste in Zürich: SLI zeigt sich mittags leichter

Am fünften Tag der Woche halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,10 Prozent auf 2 288,40 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 2 291,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 290,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 294,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 284,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,278 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, notierte der SLI bei 2 214,14 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 2 167,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der SLI mit 1 983,81 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 2,24 Prozent auf 692,40 CHF), Swisscom (+ 2,16 Prozent auf 638,50 CHF), Logitech (+ 1,85 Prozent auf 82,56 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 137,50 CHF) und Lindt (+ 0,99 Prozent auf 9 735,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-4,34 Prozent auf 661,20 CHF), Richemont (-1,98 Prozent auf 193,50 CHF), Holcim (-1,58 Prozent auf 73,44 CHF), Julius Bär (-1,58 Prozent auf 73,58 CHF) und UBS (-1,38 Prozent auf 42,76 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 714 510 Aktien gehandelt. Mit 283,983 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at