Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI-Performance
|
26.01.2026 17:58:43
Verluste in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Minus
Am Montag schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 2 127,86 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,152 Prozent auf 2 128,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 133,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 119,71 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 2 047,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, stand der SLI bei 2 037,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 116,01 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,38 Prozent auf 79,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,07 Prozent auf 60,40 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 73,04 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 350,50 CHF) und UBS (+ 0,40 Prozent auf 37,31 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-4,80 Prozent auf 8,03 CHF), Adecco SA (-1,67 Prozent auf 22,32 CHF), Julius Bär (-1,67 Prozent auf 66,12 CHF), Partners Group (-1,64 Prozent auf 1 051,50 CHF) und Sandoz (-1,48 Prozent auf 62,74 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 879 409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300,453 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
