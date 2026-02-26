Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,30 Prozent leichter bei 2 205,77 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,329 Prozent tiefer bei 2 205,08 Punkten, nach 2 212,36 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 202,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 216,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der SLI auf 2 127,86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, notierte der SLI bei 2 072,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 124,27 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Bei 2 217,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 2,73 Prozent auf 201,20 CHF), Partners Group (+ 2,72 Prozent auf 875,20 CHF), Logitech (+ 2,30 Prozent auf 71,10 CHF), Richemont (+ 1,88 Prozent auf 162,70 CHF) und SGS SA (+ 1,42 Prozent auf 96,04 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Holcim (-3,80 Prozent auf 71,90 CHF), Sandoz (-2,87 Prozent auf 70,34 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 157,45 CHF), VAT (-1,68 Prozent auf 539,80 CHF) und Roche (-1,49 Prozent auf 363,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 694 081 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326,237 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,63 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at