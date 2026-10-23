Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone

Der SLI kam am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent leichter bei 2 325,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,076 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 329,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 332,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 316,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 259,86 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 2 040,86 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Holcim (+ 5,03 Prozent auf 66,80 CHF), Galderma (+ 2,33 Prozent auf 191,05 CHF), Partners Group (+ 2,12) Prozent auf 626,00 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 80,66 CHF) und Schindler (+ 2,05 Prozent auf 298,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Helvetia Baloise (-2,76 Prozent auf 211,20 CHF), Sika (-2,33 Prozent auf 180,20 CHF), VAT (-1,72 Prozent auf 560,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 67,78 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 241 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,120 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 7,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at