Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SLI-Performance
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08.06.2026 09:29:08
Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus
Am Montag verliert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,93 Prozent auf 2 116,16 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,840 Prozent auf 2 118,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 136,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 119,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 115,99 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 101,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 2 078,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, stand der SLI bei 2 019,59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,62 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lindt (+ 0,54 Prozent auf 9 305,00 CHF), Givaudan (+ 0,42 Prozent auf 2 881,00 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 650,50 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,20 Prozent auf 198,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 842,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-2,70 Prozent auf 691,60 CHF), VAT (-2,62 Prozent auf 587,80 CHF), Logitech (-2,36 Prozent auf 89,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,05 Prozent auf 81,40 CHF) und Straumann (-1,92 Prozent auf 92,18 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 283 979 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 283,308 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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