Verluste in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Rot

So bewegt sich der SLI am Freitagmorgen.

Um 09:14 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 2 012,06 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 2 013,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 014,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 009,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 013,34 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 4,56 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, stand der SLI noch bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 2 082,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 0,60 Prozent auf 152,10 CHF), Sonova (+ 0,57 Prozent auf 174,95 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,50 Prozent auf 202,00 CHF), UBS (+ 0,47 Prozent auf 29,68 CHF) und Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 76,55 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-3,31 Prozent auf 672,00 CHF), VAT (-2,58 Prozent auf 499,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 63,44 CHF), Logitech (-1,63 Prozent auf 73,40 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 174,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 168 622 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at