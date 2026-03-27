Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI-Performance im Blick
|
27.03.2026 09:31:19
Verluste in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Rot
Um 09:14 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 2 012,06 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 2 013,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 014,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 009,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 013,34 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 4,56 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, stand der SLI noch bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 2 082,83 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 0,60 Prozent auf 152,10 CHF), Sonova (+ 0,57 Prozent auf 174,95 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,50 Prozent auf 202,00 CHF), UBS (+ 0,47 Prozent auf 29,68 CHF) und Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 76,55 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-3,31 Prozent auf 672,00 CHF), VAT (-2,58 Prozent auf 499,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 63,44 CHF), Logitech (-1,63 Prozent auf 73,40 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 174,30 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 168 622 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
27.03.26
|SIX-Handel SMI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|SMI aktuell: SMI legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI sackt ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)