Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI-Performance
|
11.02.2026 09:29:40
Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent leichter bei 2 151,95 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,109 Prozent leichter bei 2 157,24 Punkten, nach 2 159,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 156,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,60 Zählern.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,291 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 069,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der SLI auf 2 088,51 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,045 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 555,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,41 Prozent auf 195,20 CHF), Sika (+ 0,38 Prozent auf 157,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,32 Prozent auf 68,84 CHF) und Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 656,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Schindler (-8,13 Prozent auf 287,20 CHF), SGS SA (-2,87 Prozent auf 94,00 CHF), Temenos (-1,67 Prozent auf 67,75 CHF), Julius Bär (-1,49 Prozent auf 64,80 CHF) und Partners Group (-1,42 Prozent auf 972,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 287 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 308,448 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Adecco SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
