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SLI im Fokus 28.10.2026 09:28:38

Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der SLI am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,59 Prozent auf 2 331,78 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,581 Prozent auf 2 332,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 330,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 341,75 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,224 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 246,86 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 2 316,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 018,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,41 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0,84 Prozent auf 598,60 CHF), Novartis (+ 0,79 Prozent auf 129,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 72,04 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-1,88 Prozent auf 38,11 CHF), Straumann (-1,21 Prozent auf 96,48 CHF) und Lindt (-1,03 Prozent auf 8 155,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 592 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 343,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,94 0,78% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,13 11,84% Amrize
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 985,00 -0,17% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,48 0,29% Logitech S.A.
Novartis AG 143,44 2,56% Novartis AG
Partners Group AG 706,60 1,70% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 436,00 1,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,54 6,47% Sandoz
Straumann Holding AG 105,60 1,15% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 1 040,00 0,78% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,35 0,15% Swiss Re AG
UBS 43,31 3,46% UBS
VAT 652,40 0,37% VAT

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