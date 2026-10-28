Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI im Fokus
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28.10.2026 09:28:38
Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben
Um 09:12 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,59 Prozent auf 2 331,78 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,581 Prozent auf 2 332,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 330,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 341,75 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,224 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 246,86 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 2 316,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 018,62 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,41 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0,84 Prozent auf 598,60 CHF), Novartis (+ 0,79 Prozent auf 129,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 72,04 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-1,88 Prozent auf 38,11 CHF), Straumann (-1,21 Prozent auf 96,48 CHF) und Lindt (-1,03 Prozent auf 8 155,00 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 592 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 343,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sandoz
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79,94
|0,78%
|Amrize
|37,13
|11,84%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 985,00
|-0,17%
|Logitech S.A.
|88,48
|0,29%
|Novartis AG
|143,44
|2,56%
|Partners Group AG
|706,60
|1,70%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|436,00
|1,62%
|Sandoz
|91,54
|6,47%
|Straumann Holding AG
|105,60
|1,15%
|Swiss Life AG (N)
|1 040,00
|0,78%
|Swiss Re AG
|163,35
|0,15%
|UBS
|43,31
|3,46%
|VAT
|652,40
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 373,66
|1,37%
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