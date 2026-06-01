Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Kursentwicklung
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01.06.2026 09:29:19
Verluste in Zürich: SLI zum Start schwächer
Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,58 Prozent schwächer bei 2 148,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,577 Prozent auf 2 148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,78 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 147,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 151,30 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 215,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der SLI 1 992,34 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,127 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 83,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 180,75 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 95,06 CHF), Sandoz (+ 0,15 Prozent auf 65,70 CHF) und Partners Group (+ 0,10 Prozent auf 828,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-1,34 Prozent auf 602,60 CHF), Sonova (-1,25 Prozent auf 205,00 CHF), Alcon (-1,11 Prozent auf 51,52 CHF), Givaudan (-1,10 Prozent auf 2 868,00 CHF) und Swiss Life (-1,08 Prozent auf 841,60 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 130 175 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 287,214 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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