Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 13 070,79 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,635 Prozent leichter bei 13 052,06 Punkten in den Handel, nach 13 135,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 034,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 086,90 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,576 Prozent nach unten. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Wert von 13 113,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 13 503,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der SMI noch bei 12 061,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 0,95 Prozent auf 82,60 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 50,72 CHF), UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 81,30 CHF) und Novartis (-0,04 Prozent auf 113,26 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF), Swiss Life (-2,39 Prozent auf 882,00 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 474,60 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 143,50 CHF) und Geberit (-1,16 Prozent auf 526,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 900 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 279,809 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at