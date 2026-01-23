Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SIX-Handel im Fokus
|
23.01.2026 17:58:58
Verluste in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten
Letztendlich sank der SMI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 13 147,13 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,530 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,392 Prozent auf 13 176,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 228,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13 212,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 101,13 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 13 242,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 557,27 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 23.01.2025, mit 12 265,40 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,756 Prozent zu Buche. Bei 13 528,67 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 063,67 Zählern.
Tops und Flops im SMI aktuell
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,08 Prozent auf 608,50 CHF), Novartis (+ 0,47 Prozent auf 115,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 59,76 CHF), Roche (+ 0,06 Prozent auf 348,10 CHF) und Lonza (+ 0,04 Prozent auf 555,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Holcim (-2,38 Prozent auf 78,00 CHF), Alcon (-2,32 Prozent auf 63,18 CHF), Swiss Life (-2,15 Prozent auf 828,20 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 37,16 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,01 Prozent auf 179,95 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SMI
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 579 561 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,883 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Novartis AG
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
