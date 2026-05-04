UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index-Performance im Blick
|
04.05.2026 15:58:39
Verluste in Zürich: SMI fällt am Nachmittag
Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 13 042,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,555 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 13 146,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 136,27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 12 979,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 170,01 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 981,97 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 13 508,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der SMI mit 12 253,79 Punkten berechnet.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3,54 Prozent auf 878,00 CHF), Logitech (+ 3,26 Prozent auf 79,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,82 Prozent auf 79,08 CHF), Lonza (+ 0,25 Prozent auf 480,40 CHF) und Alcon (-0,21 Prozent auf 58,10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-3,84 Prozent auf 41,12 CHF), Kühne + Nagel International (-3,48 Prozent auf 176,35 CHF), Novartis (-1,85 Prozent auf 113,76 CHF), Holcim (-1,79 Prozent auf 71,18 CHF) und Swiss Life (-1,68 Prozent auf 901,40 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 185 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 276,495 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|UBS-Aktie verliert: US-Privatkonten kommen 2027 (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,90
|1,20%
|Alcon AG
|63,06
|0,80%
|Amrize
|43,72
|0,83%
|Holcim AG
|77,14
|-0,23%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,55
|-0,43%
|Logitech S.A.
|86,42
|-0,30%
|Lonza AG (N)
|527,00
|1,31%
|Novartis AG
|125,02
|1,39%
|Partners Group AG
|957,00
|0,97%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,00
|0,38%
|Swiss Life AG (N)
|985,80
|0,16%
|Swiss Re AG
|136,30
|-0,40%
|UBS
|36,97
|0,22%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 985,36
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger halten die Füße still -- DAX etwas höher -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht aus der Deckung. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.