Verluste in Zürich: SMI fällt zurück

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Freitag verliert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent auf 13 438,56 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,555 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,213 Prozent tiefer bei 13 447,61 Punkten in den Handel, nach 13 476,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13 404,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 467,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,497 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 13 056,74 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 12 702,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 942,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 137,81 Punkten verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,38 Prozent auf 116,06 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 348,20 CHF), Alcon (+ 0,44 Prozent auf 64,02 CHF), Geberit (+ 0,29 Prozent auf 612,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,28 Prozent auf 871,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-4,02 Prozent auf 163,70 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 150,55 CHF), Logitech (-1,39 Prozent auf 76,54 CHF), Swiss Re (-1,29 Prozent auf 126,25 CHF) und Holcim (-1,16 Prozent auf 78,16 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 919 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 294,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at