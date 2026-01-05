Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI im Blick
|
05.01.2026 17:58:35
Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach
Letztendlich beendete der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 13 247,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 194,00 Zählern und damit 0,554 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 267,48 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 247,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 137,81 Punkten.
SMI-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 936,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 507,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 624,02 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 4,85 Prozent auf 1 030,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,41 Prozent auf 61,24 CHF), UBS (+ 3,27) Prozent auf 38,17 CHF), Swiss Life (+ 1,68 Prozent auf 932,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 174,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-2,92 Prozent auf 76,44 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 79,48 CHF), Swiss Re (-2,03 Prozent auf 130,15 CHF), Givaudan (-1,27 Prozent auf 3 106,00 CHF) und Novartis (-1,00 Prozent auf 108,50 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 134 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 281,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|67,02
|1,73%
|Givaudan AG
|3 350,00
|0,42%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|187,50
|0,19%
|Logitech S.A.
|85,12
|0,31%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,28
|-0,15%
|Novartis AG
|117,50
|0,04%
|Partners Group AG
|1 112,00
|0,18%
|Roche AG (Genussschein)
|0,00
|0,00%
|Swiss Life AG (N)
|1 005,50
|0,25%
|Swiss Re AG
|141,45
|0,28%
|UBS
|41,08
|0,22%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|647,60
|0,28%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 247,32
|-0,15%
