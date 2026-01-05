Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
SMI im Blick 05.01.2026 17:58:35

Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach

Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach

Der SMI zeigte sich am Montagabend wenig bewegt.

Letztendlich beendete der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 13 247,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 194,00 Zählern und damit 0,554 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 267,48 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 247,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 137,81 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 936,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 507,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 624,02 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 4,85 Prozent auf 1 030,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,41 Prozent auf 61,24 CHF), UBS (+ 3,27) Prozent auf 38,17 CHF), Swiss Life (+ 1,68 Prozent auf 932,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 174,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-2,92 Prozent auf 76,44 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 79,48 CHF), Swiss Re (-2,03 Prozent auf 130,15 CHF), Givaudan (-1,27 Prozent auf 3 106,00 CHF) und Novartis (-1,00 Prozent auf 108,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 134 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 281,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

30.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 67,02 1,73% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 350,00 0,42% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,50 0,19% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,12 0,31% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,28 -0,15% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 117,50 0,04% Novartis AG
Partners Group AG 1 112,00 0,18% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 0,00 0,00% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 1 005,50 0,25% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,45 0,28% Swiss Re AG
UBS 41,08 0,22% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 647,60 0,28% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 247,32 -0,15%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

