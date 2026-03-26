Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,60 Prozent tiefer bei 12 641,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,528 Prozent auf 12 651,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12 718,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 730,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 586,15 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 4,50 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Wert von 13 913,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 13 242,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bewegte sich der SMI bei 12 953,80 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,57 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,77 Prozent auf 494,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 176,00 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 59,88 CHF), Logitech (+ 0,57 Prozent auf 74,62 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 312,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,58 Prozent auf 64,64 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), UBS (-2,12 Prozent auf 29,54 CHF), Geberit (-1,29 Prozent auf 537,60 CHF) und Swisscom (-0,86 Prozent auf 695,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 200 155 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at