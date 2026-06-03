Verluste in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach

Der SMI gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 13 285,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,575 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,315 Prozent schwächer bei 13 263,80 Punkten in den Handel, nach 13 305,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 338,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 284,64 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 1,35 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der SMI bei 13 136,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der SMI auf 13 404,93 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 12 239,62 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,285 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Geberit (+ 1,59 Prozent auf 511,20 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 78,35 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 113,60 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 310,80 CHF) und Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 662,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-12,45 Prozent auf 718,60 CHF), Logitech (-1,61 Prozent auf 99,52 CHF), Lonza (-1,33 Prozent auf 489,80 CHF), UBS (-1,08 Prozent auf 37,58 CHF) und Alcon (-0,67 Prozent auf 50,64 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 281 553 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at