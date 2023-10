Verluste in Zürich: SMI im Minus

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 11 010,29 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,239 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,234 Prozent auf 11 064,12 Punkte an der Kurstafel, nach 11 038,30 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 11 069,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 010,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 987,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bewegte sich der SMI bei 11 019,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der SMI 10 199,32 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,288 Prozent aufwärts. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 395,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,12 Prozent auf 64,84 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,11 Prozent auf 264,70 CHF), Givaudan (+ 1,11 Prozent auf 2 924,00 CHF), Sonova (+ 0,64 Prozent auf 220,60 CHF) und Holcim (+ 0,59 Prozent auf 58,38 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-1,03 Prozent auf 104,08 CHF), Richemont (-0,78 Prozent auf 108,45 CHF), UBS (-0,66 Prozent auf 22,54 CHF), Roche (-0,33 Prozent auf 253,20 CHF) und Geberit (-0,30 Prozent auf 461,20 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 863 488 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 279,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at