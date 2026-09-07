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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Index im Fokus 07.09.2026 12:26:49

Verluste in Zürich: SMI in Rot

Verluste in Zürich: SMI in Rot

Der SMI fällt am Mittag.

Am Montag fällt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,85 Prozent auf 14 273,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,655 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,13 Prozent auf 14 233,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 395,94 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 206,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 273,35 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 544,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 13 388,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 12 370,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 78,42 CHF), Amrize (+ 0,54 Prozent auf 35,66 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 566,00 CHF), Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 78,67 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 212,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-3,01 Prozent auf 125,68 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 80,82 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,55 CHF), UBS (-1,38 Prozent auf 44,19 CHF) und Partners Group (-1,06 Prozent auf 671,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 1 008 976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 83,50 1,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,81 0,21% Amrize
Geberit AG (N) 599,60 0,27% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 226,90 1,11% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,74 -2,41% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,79 -0,50% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
Partners Group AG 710,20 -1,44% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,00 -0,53% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 148,85 -1,88% Swiss Re AG
UBS 47,10 -1,32% UBS

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SMI 14 270,35 -0,87%

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