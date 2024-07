Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 12 260,93 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,409 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 220,24 Zählern und damit 0,486 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 279,86 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12 197,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 271,34 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der SMI bei 12 044,59 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 11 196,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 11 110,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Geberit (+ 1,45 Prozent auf 558,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 259,70 CHF), Richemont (+ 0,95) Prozent auf 138,35 CHF), Sika (+ 0,65 Prozent auf 262,80 CHF) und Holcim (+ 0,26 Prozent auf 84,04 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-1,35 Prozent auf 109,40 CHF), Partners Group (-1,13 Prozent auf 1 229,50 CHF), Sonova (-1,02 Prozent auf 271,20 CHF), Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 476,00 CHF) und Logitech (-0,65 Prozent auf 82,14 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 847 802 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 249,750 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Mit 5,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

