Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus

Am Donnerstag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 13 529,92 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,593 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,375 Prozent höher bei 13 597,94 Punkten, nach 13 547,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 603,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 529,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,113 Prozent nach oben. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 13 426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, stand der SMI bei 12 793,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 713,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 603,41 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1,93 Prozent auf 686,50 CHF), Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 79,34 CHF), Swiss Re (+ 1,25 Prozent auf 129,35 CHF), Roche (+ 0,81 Prozent auf 359,70 CHF) und Alcon (+ 0,80 Prozent auf 60,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-12,98 Prozent auf 164,30 CHF), Holcim (-8,49 Prozent auf 70,32 CHF), Logitech (-7,18 Prozent auf 66,68 CHF), Lonza (-1,74 Prozent auf 498,00 CHF) und Partners Group (-1,32 Prozent auf 938,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 141 506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,158 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

