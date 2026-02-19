Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus

Am Donnerstag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 13 799,59 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,368 Prozent höher bei 13 857,83 Punkten, nach 13 807,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 896,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 772,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,41 Prozent nach oben. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 13 277,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der SMI bei 12 530,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 798,52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 896,39 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 176,30 CHF) und Logitech (+ 0,61 Prozent auf 69,52 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 639,00 CHF) und Richemont (-0,97 Prozent auf 158,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 925 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,298 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at