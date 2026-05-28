Verluste in Zürich: SMI liegt nachmittags im Minus

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1,00 Prozent leichter bei 13 490,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,733 Prozent auf 13 527,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 627,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 534,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 439,59 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,951 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 147,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 186,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,84 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,99 Prozent auf 178,35 CHF), Logitech (+ 0,74 Prozent auf 87,20 CHF), Lonza (+ 0,04 Prozent auf 497,00 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 668,00 CHF) und Amrize (-0,31 Prozent auf 41,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Alcon (-1,90 Prozent auf 51,76 CHF), Zurich Insurance (-1,69 Prozent auf 558,40 CHF), Swiss Life (-1,63 Prozent auf 856,20 CHF), Partners Group (-1,48 Prozent auf 841,40 CHF) und Nestlé (-1,34 Prozent auf 79,98 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 434 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 288,113 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,64 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at