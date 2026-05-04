Verluste in Zürich: SMI mittags schwächer

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent schwächer bei 12 997,43 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,555 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,078 Prozent höher bei 13 146,56 Punkten, nach 13 136,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 991,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 170,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 981,97 Punkten gehandelt. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 13 508,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 12 253,79 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent ein. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,68 Prozent auf 78,80 CHF), Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 860,80 CHF), Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 2 790,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 78,46 CHF) und Swisscom (-0,30 Prozent auf 659,50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,58 Prozent auf 41,23 CHF), Kühne + Nagel International (-2,57 Prozent auf 178,00 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 145,55 CHF), Novartis (-1,71 Prozent auf 113,92 CHF) und Swiss Life (-1,59 Prozent auf 902,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 295 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Mit 5,78 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at