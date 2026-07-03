Verluste in Zürich: SMI mittags schwächer

Heute legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,09 Prozent auf 14 340,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 14 359,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14 352,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 393,43 Punkte, das Tagestief hingegen 14 311,28 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SMI mit 12 981,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 978,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 406,85 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 86,46 CHF), Holcim (+ 1,31 Prozent auf 75,86 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 207,10 CHF), Geberit (+ 0,74 Prozent auf 541,80 CHF) und Sika (+ 0,58 Prozent auf 173,70 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-0,90 Prozent auf 608,50 CHF), Swiss Re (-0,81 Prozent auf 129,05 CHF), Roche (-0,79 Prozent auf 338,80 CHF), Nestlé (-0,69 Prozent auf 83,87 CHF) und Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 478,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 180 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,935 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at