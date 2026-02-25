ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index im Blick
|
25.02.2026 15:59:24
Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer
Um 15:40 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent auf 13 995,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,657 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 14 002,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 997,13 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14 029,88 Punkte, das Tagestief hingegen 13 984,43 Zähler.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SMI bei 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der SMI mit 12 771,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 025,01 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,24 Prozent auf 66,34 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 160,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 71,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,13 Prozent auf 174,70 CHF) und Amrize (+ 1,08 Prozent auf 50,68 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-2,38 Prozent auf 3 041,00 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Swisscom (-1,40 Prozent auf 706,00 CHF), Logitech (-1,39 Prozent auf 69,52 CHF) und Roche (-0,86 Prozent auf 370,80 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 246 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 323,168 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|78,10
|0,59%
|Alcon AG
|73,02
|2,01%
|Amrize
|53,80
|-3,58%
|Givaudan AG
|3 351,00
|-2,33%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|191,60
|0,74%
|Logitech S.A.
|76,34
|-1,52%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,52
|-0,34%
|Partners Group AG
|937,80
|0,26%
|Richemont
|175,30
|-2,48%
|Roche AG (Genussschein)
|369,10
|-1,31%
|Sika AG
|177,60
|1,66%
|Swiss Re AG
|144,15
|0,84%
|Swisscom AG
|780,50
|-0,70%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 977,10
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.