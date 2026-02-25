Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer

Heute legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:40 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent auf 13 995,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,657 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 14 002,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 997,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 029,88 Punkte, das Tagestief hingegen 13 984,43 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SMI bei 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der SMI mit 12 771,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 025,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,24 Prozent auf 66,34 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 160,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 71,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,13 Prozent auf 174,70 CHF) und Amrize (+ 1,08 Prozent auf 50,68 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-2,38 Prozent auf 3 041,00 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Swisscom (-1,40 Prozent auf 706,00 CHF), Logitech (-1,39 Prozent auf 69,52 CHF) und Roche (-0,86 Prozent auf 370,80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 246 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 323,168 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at