Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer

Der SMI gibt am dritten Tag der Woche nach.

Um 15:41 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,80 Prozent auf 14 080,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,668 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 14 191,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 193,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 202,94 Punkte, das Tagestief hingegen 14 069,85 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,747 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 305,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der SMI mit 12 991,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 963,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 287,62 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 2,66 Prozent auf 679,80 CHF), Lonza (+ 1,65 Prozent auf 554,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,30 Prozent auf 198,50 CHF), Holcim (+ 0,38 Prozent auf 73,16 CHF) und UBS (+ 0,27 Prozent auf 40,17 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-3,37 Prozent auf 602,50 CHF), Richemont (-2,04 Prozent auf 182,75 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 124,70 CHF), Alcon (-1,39 Prozent auf 53,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 86,38 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 339 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 292,011 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at