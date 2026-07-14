Verluste in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus

Am Dienstag fällt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,74 Prozent auf 14 161,16 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,824 Prozent auf 14 148,60 Punkte an der Kurstafel, nach 14 266,18 Punkten am Vortag.

Bei 14 167,23 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 136,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 13 708,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der SMI mit 13 269,77 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Stand von 11 939,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 0,26 Prozent auf 700,20 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 83,46 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 630,50 CHF), UBS (-0,17 Prozent auf 42,17 CHF) und Swiss Re (-0,19 Prozent auf 134,35 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-2,14 Prozent auf 180,20 CHF), Amrize (-1,48 Prozent auf 39,89 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 582,00 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 389,00 CHF) und Nestlé (-0,78 Prozent auf 83,50 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 125 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at