Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

So performte der SMI am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent leichter bei 14 486,10 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,296 Prozent auf 14 614,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 571,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 461,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 656,05 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,310 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, betrug der SMI-Kurs 14 223,90 Punkte. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 031,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bewegte sich der SMI bei 11 958,91 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,35 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,61 Prozent auf 574,80 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 179,45 CHF), Alcon (+ 1,13 Prozent auf 57,14 CHF), UBS (+ 0,90 Prozent auf 42,82 CHF) und Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 82,71 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-2,66 Prozent auf 188,50 CHF), Amrize (-2,10 Prozent auf 40,57 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 361,70 CHF), Partners Group (-1,47 Prozent auf 683,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 76,30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 835 761 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at