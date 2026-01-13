Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Index-Performance 13.01.2026 09:28:59

Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 13 387,62 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,199 Prozent auf 13 400,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13 426,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13 387,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 416,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 12 887,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, notierte der SMI bei 12 484,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der SMI noch bei 11 701,72 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 223,00 CHF), Logitech (+ 0,65 Prozent auf 77,48 CHF), Lonza (+ 0,64 Prozent auf 569,40 CHF), Sonova (+ 0,24 Prozent auf 213,10 CHF) und Partners Group (+ 0,14 Prozent auf 1 040,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-5,98 Prozent auf 154,90 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 78,04 CHF), Geberit (-1,04 Prozent auf 630,80 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 125,85 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 883,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 227 196 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,718 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

