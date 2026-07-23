Verluste in Zürich: SMI sackt am Donnerstagmittag ab

Am Donnerstag sinkt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,89 Prozent auf 14 188,32 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,664 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,646 Prozent schwächer bei 14 223,35 Punkten in den Handel, nach 14 315,88 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 062,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14 245,57 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,424 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der SMI mit 13 910,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 248,06 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Stand von 12 077,07 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,10 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 543,80 CHF), Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 676,80 CHF), Logitech (+ 0,61 Prozent auf 85,86 CHF) und Swiss Life (+ 0,51 Prozent auf 953,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-6,85 Prozent auf 80,27 CHF), Givaudan (-5,35 Prozent auf 3 202,00 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,25 CHF), Sika (-1,27 Prozent auf 155,60 CHF) und Alcon (-1,17 Prozent auf 54,26 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 578 562 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 285,567 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at