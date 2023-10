Verluste in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 10 680,64 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,528 Prozent tiefer bei 10 756,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 814,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 660,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 785,90 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 2,18 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 090,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wurde der SMI mit 11 103,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der SMI einen Stand von 10 578,76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,71 Prozent nach unten. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 395,33 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,28 Prozent auf 2 898,00 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 544,40 CHF), Swiss Life (-0,17 Prozent auf 579,80 CHF), Swiss Re (-0,18 Prozent auf 98,36 CHF) und Novartis (-0,26 Prozent auf 87,15 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-6,46 Prozent auf 30,55 CHF), Lonza (-3,53 Prozent auf 344,70 CHF), Geberit (-3,25 Prozent auf 429,00 CHF), Sika (-2,66 Prozent auf 216,30 CHF) und UBS (-2,39 Prozent auf 22,02 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 320 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 279,849 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at