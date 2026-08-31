Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SMI im Fokus
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31.08.2026 15:58:30
Verluste in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag
Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,61 Prozent leichter bei 14 311,84 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,664 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,139 Prozent auf 14 379,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 399,77 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 412,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14 303,87 Einheiten.
SMI auf Jahressicht
Der SMI notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 14 346,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 542,66 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 12 187,58 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,04 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 0,93 Prozent auf 80,62 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 631,00 CHF), Sika (+ 0,18 Prozent auf 193,35 CHF), Nestlé (-0,06 Prozent auf 78,57 CHF) und Amrize (-0,14 Prozent auf 35,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-1,73 Prozent auf 71,76 CHF), Partners Group (-1,57 Prozent auf 737,60 CHF), Roche (-1,51 Prozent auf 353,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,41 Prozent auf 216,80 CHF) und Lonza (-1,20 Prozent auf 576,80 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 174 303 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,414 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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