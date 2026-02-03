Verluste in Zürich: SMI verbucht mittags Verluste

In Zürich ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 13 400,00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,550 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,462 Prozent auf 13 471,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 409,11 Punkten am Vortag.

Bei 13 396,76 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 498,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 267,48 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Stand von 12 235,54 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 12 546,77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,15 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 181,80 CHF), Logitech (+ 0,88 Prozent auf 68,82 CHF), Holcim (+ 0,44 Prozent auf 81,36 CHF), Nestlé (+ 0,42 Prozent auf 75,83 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,41 Prozent auf 67,88 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-2,20 Prozent auf 204,50 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 60,92 CHF), Lonza (-1,51 Prozent auf 521,60 CHF), Richemont (-1,04 Prozent auf 151,75 CHF) und Swisscom (-0,55 Prozent auf 631,50 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 852 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 304,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

