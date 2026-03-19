Verluste in Zürich: SMI verbucht mittags Verluste

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,66 Prozent tiefer bei 12 553,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,557 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1,16 Prozent tiefer bei 12 617,98 Punkten, nach 12 765,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 12 521,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 651,39 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 799,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der SMI noch bei 13 171,85 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 13 040,92 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 521,80 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,10 Prozent auf 71,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 172,10 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (-0,30 Prozent auf 131,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,33 Prozent auf 549,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-5,06 Prozent auf 128,40 CHF), Richemont (-3,06 Prozent auf 133,10 CHF), Partners Group (-2,68 Prozent auf 805,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,67 Prozent auf 65,70 CHF) und Geberit (-2,62 Prozent auf 535,40 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 740 105 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,020 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at