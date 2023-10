Verluste in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 10 986,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,217 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 10 973,50 Punkte an der Kurstafel, nach 11 001,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10 986,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 962,24 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,69 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 10 972,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 962,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der SMI mit 10 207,83 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,071 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 395,33 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,89 Prozent auf 254,90 CHF), Swisscom (+ 0,51 Prozent auf 548,00 CHF), Lonza (+ 0,44 Prozent auf 436,00 CHF), Novartis (+ 0,31 Prozent auf 89,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,12 Prozent auf 426,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4,96 Prozent auf 108,25 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 455,10 CHF), Sika (-1,02 Prozent auf 232,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,79 Prozent auf 263,80 CHF) und Partners Group (-0,38 Prozent auf 1 038,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Richemont-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 196 051 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at