Verluste in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste

Der SMI bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 10 873,06 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,242 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,521 Prozent auf 10 832,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 889,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 878,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 841,67 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der SMI 11 197,72 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, wurde der SMI auf 10 976,20 Punkte taxiert. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 10 498,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,962 Prozent abwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 0,87 Prozent auf 254,35 CHF), Richemont (+ 0,61 Prozent auf 106,70 CHF), Swisscom (+ 0,44 Prozent auf 546,40 CHF), Novartis (+ 0,41 Prozent auf 87,56 CHF) und Logitech (+ 0,28 Prozent auf 65,06 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-10,14 Prozent auf 382,90 CHF), Geberit (-1,26 Prozent auf 446,60 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 232,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,05 Prozent auf 263,10 CHF) und Swiss Life (-0,73 Prozent auf 574,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lonza-Aktie. 143 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 280,822 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,57 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at