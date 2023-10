Verluste in Zürich: SMI verliert mittags

Um 12:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1,12 Prozent leichter bei 10 555,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,237 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,15 Prozent auf 10 552,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 675,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 482,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 603,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 3,32 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 11 068,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der SMI mit 11 120,15 Punkten berechnet. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 19.10.2022, mit 10 484,14 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,85 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 1,99 Prozent auf 220,60 CHF), Richemont (+ 0,90 Prozent auf 106,05 CHF), Lonza (+ 0,84 Prozent auf 347,60 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 2 918,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 255,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-3,91 Prozent auf 239,70 CHF), Nestlé (-2,07 Prozent auf 100,14 CHF), Novartis (-0,84 Prozent auf 86,42 CHF), Swisscom (-0,66 Prozent auf 540,80 CHF) und Sonova (-0,65 Prozent auf 213,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 249 190 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 280,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index.

